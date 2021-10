Le Porc Noir de Bigorre dégusté à Toulouse

22 000 tranches de jambon noir de Bigorre sont servis dans les écoles et les restaurants de la ville de Toulouse. Tous les soirs, la brasserie de Bocuse tranchait du Noir de Bigorre, mais c'est important pour nous qu'il soit dégusté par tous. Jean-Michel Coustalat, président du Consortium du Porc Noir de Bigorre.

En 2015, le porc noir de Bigorre a obtenu son AOC à Toulouse. Aujourd'hui, le collectif veut défendre ce cochon en plein air. Pas plus de 20 porcs à l'hectare d'herbe. 60 éleveurs, 5 ou 6 artisans et 30 salariés sont en charge d'élever 10 000 porcs. En présence du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et d'autres élus comme Jean-Jacques Bolzan, adjoint au "bien manger", les personnes âgées du quartier La Terrasse, impasse Franz Schrader, ont pu apprécier ce produit de luxe rendu accessible par le consortium du Noir de Bigorre. Pour Circuit Bleu, Côté Saveurs, reportage France Bleu Occitanie aux côtés des séniors et de Jean-Michel Coustalat.

