Le Potager Flottant de Marion à Castelnaudary

Des fleurs, des herbes fines et des plantes à savourer. elles sont cultivées avec passion par Marion Legrand dans son Potager Flottant 220 Avenue Maquis Montagne Noire, à Castelnaudary.

Dans son Potager Flottant à Castelnaudary, Marion utilise des méthodes respectueuses de l'environnement pour faire pousser des végétaux comestibles. Pas de pesticides, pas de produits phytosanitaires et donc, des techniques de cultures qui respectent la terre. Depuis 2018 Marion Legrand fait donc pousser des plantes, des fleurs, des herbes rares, qui font le bonheur des cuisiniers de la région. Nous sommes dans la serre devant des capucines.

Des "collègues de travail" de Marion Legrand au Potager Flottant à Castelnaudary - Le Potager Flottant

Des fleurs, des plantes, des aromates, des poissons, des lombrics, des couleurs et beaucoup de saveurs dans le Potager Flottant de Marion Legrand. Sous la grande serre installée à Castelnaudary, elle utilise notamment l'aquaponie et l'hydroponie pour les techniques de maraîchage. Dans son jardin les plantes et les fleurs se déclinent en tisane, mais surtout , elles sont les éléments incontournables de différentes recettes.

A Castelnaudary, Marion Legrand fait aussi de son Potager Flottant, un lieu de partage et de rencontres. Elle accueille régulièrement des groupes et des scolaires puisque cultiver son jardin c’est aussi créer du lien.

Le Potager flottant : jolies pensées ! © Radio France - Emmanuelle Wiener

Marion Legrand a aussi une boutique de vente en ligne : vous y trouvez des produits transformés : tisanes, vinaigres, sirops, gelées... Des produits qu'elle compte aussi commercialiser bientôt dans des épiceries fines de Toulouse, Carcassonne et Castelnaudary

(Crédit photo Le Potager Flottant pour la photo n° 2)