Le poulpe dans tous ses états

Tentacules délicieuses

Dans ce premier épisode je vous emmène à la découverte du poulpe, un produit qui se trouve facilement sur les poissonneries notamment dans les villes qui bordent la mer. Un animal étonnant que nous allons aborder sous toutes ses coutures. D'abord, en France, comment on cuisine le poulpe ?

C'est un produit maritime qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on pense céphalopode en méditerranée, particulièrement apprécié dans chaque région du Sud mais aussi sur nos côtes voisines, on vous propose des histoires et des recettes autour du poulpe, un animal particulièrement intelligent.

Chroniques Méditerranéennes EPISODE 1-1 LE POULPE Copier

Mais au fait, comment pêche t'on le poulpe de l'autre côté de la méditerranée ? Direction la Tunisie tout de suite.

Chroniques Méditerranéennes EPISODE 1-2 LE POULPE Copier

Maintenant vous savez tout du poulpe et de la façon de le cuisiner autour de notre chère Méditerranée, il n'y a plus qu'à réaliser vos recettes vous même, et vous l'aurez retenu, le secret dans le poulpe, c'est la cuisson !