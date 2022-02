Le reblochon AOP, l’ambassadeur de la Savoie

Le reblochon de Savoie est une appellation d'origine protégée (AOP) produit principalement en Haute-Savoie et dans quelques communes de Savoie. Découvrez sa fabrication, au GAEC Le Charvin, chez Vincent Fillion, producteur de reblochon dans la commune de Manigod.

C’est un incontournable dans la gastronomie savoyarde ! Le reblochon, avec sa pâte particulièrement moelleuse et gourmande, est un fromage au lait cru et entier de vache et à pâte pressée non-cuite.

Dans les Aravis, c'est le fromage traditionnel depuis le 13ème siècle. C’est dans ces montagnes que nous avons rencontré Vincent Fillion, producteur de reblochon fermier à Manigod. Il s'est associé avec son frère Xavier. A la ferme du GAEC Le Charvin, ils fabriquent le reblochon de père en fils. Vincent Fillion fait partie la quatrième génération. Lui et son frère tiennent leur savoir-faire de leurs parents qui eux-mêmes le tenaient de leurs grands-parents.

Historiquement, toutes les fermes faisaient du reblochon à Manigod (Haute-Savoie). Aujourd’hui, il ne reste qu’une vingtaine d'exploitations, et quasiment toutes fabriquent du reblochon fermier.

Sur l’exploitation, les reblochons sont fabriqués à la main, deux fois par jour après la traite pour un total d’environ 130 reblochons.

Au GAEC le Charvin, on vent aussi en direct à la ferme

Comment se fabrique le reblochon ?

L'élaboration du reblochon fermier respecte un savoir- faire exigeant : à la fin de la traite, on ajoute au lait la présure qui le fait cailler. Le caillé obtenu est alors réduit en petits morceaux, à l'aide d'un "tranche-caillé", puis réparti dans des moules recouverts d'une toile de lin.

"Oui, il y a un cahier des charges parce que le reblochon est une AOP. On ne fait pas ce qu'on veut. On a des contraintes, à commencer par l'alimentation du troupeau et au niveau de la fabrication, du poids des fromages. Il y a des choses qui sont définies pour permettre de protéger le produit - Vincent Fillion, producteur de reblochon à Manigod

Découvrez sa fabrication en cliquant sur la vidéo.

Les vaches de la race Abondance en pâture dans les alpages

Comment reconnaître un bon reblochon ?

La croûte de ce fromage de caractère est relativement fine ; elle a une couleur orangée et est recouverte d'une mousse blanche légère. Le Reblochon est doux au toucher (comme une peau d'abricot).

"Aujourd'hui, on est sur un reblochon qui est moins fort avec des goûts plus doux. On dit souvent que le reblochon est un fromage qui sent fort, c'est moins vrai qu'il y a 40 ans", explique Vincent Fillion.

Que signifie l'étiquette verte ou rouge sur le reblochon ?

Le reblochon fermier est reconnaissable à sa pastille verte signifiant qu’il est fabriqué à la ferme après chaque traite avec le lait d’un seul troupeau. Le reblochon laitier est, au contraire, doté d’une pastille rouge et fabriquée avec le lait de plusieurs exploitations. La pastille est entièrement comestible et selon la croyance populaire, elle porte chance à qui la mange !