Le restaurant Campagne met les bons produits ruraux au cœur du centre ville

Léopold Bach chérit le souvenir des repas familiaux où la cuisine y était goûteuse et généreuse. Avec son associé Grégoire, ils ont voulu amener cette campagne et ses bons produits dans le centre ville de Toulouse. Ainsi est né Campagne, en mai 2019, une cave à manger remplie de produits locaux.

Nous faire retrouver le bon goût de la cuisine de campagne. Mettre au centre de la table des produits locaux, fermiers, sélectionnés et savoureux. Voilà toute la philosophie du restaurant Campagne, un lieu imaginé par Leopold Bach et son associé Grégoire, et inspiré également des souvenirs d'enfance.

Des souvenirs culinaires Copier

Au démarrage, ils n'ont proposé que de la charcuterie et du fromage, puis petit à petit au vu du monde adhérant au concept, ils ont pu ajouter un aspect restaurant. Un sacré défi que Léopold et Grégoire se sont lancés en mai 2019.

Amener la campagne à la ville Copier

Campagne est situé dans la rue des lois à Toulouse, et la campagne se retrouve aussi dans le décors du restaurant et les propositions à la carte s'y construisent le matin, grâce au marché :

La construction de la carte Copier

L'important pour Léopold et Grégoire est de laisser carte blanche à leur équipe pour exprimer toute sa créativité en cuisine, tout en respectant le concept du restaurant. Une dynamique qui convient bien à cette équipe jeune, qui fonctionne aussi dans le partage :

Des échanges d'astuces Copier

Parmi les producteurs engagés auprès du restaurant Campagne, on retrouve Brice Bousquet de La Table de Solange à Cassagnes-Bégonhes en Aveyron. Eleveurs bouchers depuis sept générations, leur philosophie colle complètement à celle de Léopold et Grégoire et c'est ce qui leur a permis de collaborer.

Brice Bousquet de La Table de Solange à Cassagnes-Bégonhes en Aveyron Copier

A Campagne, le local n'est pas que dans l'assiette, il se retrouve aussi dans le verre :

Une carte locale des boissons Copier

Avec la création de Campagne, Léopold a trouvé une voix qui le passionne, une équipe engagée et il encourage tout ceux qui le souhaite à rejoindre l'aventure de la restauration.

L'importance des équipes et de la passion Copier

Alban Forlot, Léopold Bach, Laure Basterreix © Radio France - Alban Forlot

