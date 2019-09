Le restaurant de la Porte Guillaume à Dijon

Vous aimez la cuisine bourguignonne mais vous préférez la manger au restaurant ? on a une belle adresse pour vous, place Darcy à Dijon.

Dijon, France

Des spécialités bourguignonnes au restaurant de la Porte Guillaume © Radio France - Florence Gallice

Nous sommes dans les cuisines d'Hervé Pinart.

Tous les jours, le chef prépare des gougères pour l'apéro.

La recette des gougères Copier

Le chef Hervé Pinart dans sa cuisine © Radio France - Florence gallice

A la Porte Guillaume, on prépare beaucoup de spécialités bourguignonnes. On a quand même la chance d'être dans une région où il y a beaucoup de bonnes choses.

Les différentes spécialités bourguignonnes Copier

Préparation du coq au vin © Radio France - Florence Gallice

Les fameux œufs meurette ou œufs en meurette

Une recette typiquement bourguignonne !

Le chef nous livre sa recette.

La recette des œufs meurette Copier

Le chef Hervé Pinart dans sa salle de restaurant © Radio France - Florence gallice

Quand on aime la cuisine au vin et les œufs meurette, on aime aussi le bœuf bourguignon. On a réussi à soutirer sa recette au chef Hervé Pinart. Un nom un peu prédestiné finalement.

Le bœuf bourguignon Copier

Un petit tour dans la cave © Radio France - Florence Gallice

Dommage de terminer le repas sans un bon dessert !

Ce restaurant spécialité dans la cuisine régionale nous en propose justement quelques uns.

Les desserts bourguignons Copier

Le pochage des gougères © Radio France - Florence Gallice

Le restaurant de la Porte Guillaume se trouve place Darcy à Dijon. Nous sommes au cœur de la ville.

Un resto mais aussi un hôtel et un bar à vin.