Le restaurant l'Île de la Réunion

Et si on allait prendre le soleil quelque part dans Dijon ? Un resto qui propose toutes les spécialités de la Réunion, juste à côté de la place Suquet. Nous sommes à l'Île de la Réunion.

Dijon, France

Des bons petits légumes taillés en bâtonnets - Florence Gallice

Vous allez vous régaler avec quelques recettes exotiques proposées par Françoise. Elle a eu la gentillesse de partager ses recettes avec nous et nous en avons profité pour faire le plein de saveurs et d'épices.

Une recette finalement assez simple, c'est celle des samoussas Copier

Légumes et viande de bœuf prêts à passer à la casserole - Florence Gallice

Les samoussas évidemment mais aussi le fameux rougail que Françoise ne peut plus enlever de la carte. C'est un classique que tout le monde lui demande.

La recette du rougail saucisses Copier

Remplissage des samoussas avant de passer au pliage - Florence Gallice

Pour accompagner les samoussas et le rougail, les réunionnais adorent les légumes. Ils sont à peine revenus à la poêle et assaisonnés d'épices et de gingembre frais. On va se régaler avec un achard de légumes.

Pas compliqué de faire soi-même ses achards de légumes. Copier

Les soumoussas sont prêts à être plongés dans la friture - Florence Gallice

Le secret de la cuisine réunionnaise : les épices !

Pour faire quelques bons petits plats, c'est bien aussi d'avoir un peu de gingembre frais et des citrons verts.

Et pourquoi pas une petite listes pour cuisiner réunionnais à la maison ? Copier

Les samoussas sont bien dorés et bien croustillants - Florence Gallice

A la Réunion, on est beaucoup moins dessert que chez nous. Les fruits sont tellement bons qu'on les mange comme ça, plutôt entre les repas.

Une recette de dessert quand même et un petit plus ... Copier

Ça y est, les soumoussas sont prêts à être dégustés ! - Florence gallice

Pour le rhum arrangé en fin de repas, c'est avec modération !

Le restaurant "lÎle de la Réunion" est au 6 de la rue Renoir à Dijon.

Vous pouvez passer vos commandes de bouchons ou de samoussas au 03 80 49 93 44

Allez faire un tour sur la page Facebook du restaurant pour en savoir plus et prendre connaissance du menu.