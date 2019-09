Le restaurant La Parenthèse à Toulouse et sa cheffe Camille Baggio

Camille Baggio et Fabien Mas

Toulouse, France

Sur le MIN le Grand marché Toulouse Occitanie, pause gourmande au restaurant La Parenthèse. C'est ici que travaille la cuisinière Camille Baggio. Une très belle salle et une cuisine ouverte dans laquelle Camille est en plein boulot !

Camille Baggio coupe des petits choux!

Au restaurant la Parenthèse sur le MIN de Toulouse, la cheffe Camille Baggio est bien entourée en cuisine.

Camille, ses souvenirs gourmands et sa maman!

Catherine, la maman de Camille © Radio France - Emmanuelle Wiener

Au côté de Camille Baggio, il y a son complice Fabien Mas

Fabien Mas cuisine au côté de Camille Baggio

Fabien Mas © Radio France - Emmanuelle Wiener

Un sacré duo dans la cuisine du restaurant La Parenthèse à Toulouse avec Camille Baggio et son associé Fabien Mas. Une belle ambiance et bien sur une belle et bonne cuisine !

Magret de canard, voyages, épices et brioche façon pain perdu