le risotto d'orge et épeautre et tofu mariné à la bière

LES INGREDIENTS :

- orge

- épeautre

- oignons

- tofu

-bière brune

LA RECETTE :

On fait dorer les oignons à la poêle et on rajoute l'orge et l'épeautre. Puis on mouille avec du bouillon de légumes et on laisse cuire jusqu'à ce que ce soit bien fondant. Si vous le désirez, vous pouvez rajouter au risotto une purée de butternut.

Le tofu, on le laisse mariner dans la bière brune et fruitée durant plusieurs jours.

On prend son risotto, on le lie avec du parmesan, puis on va enrober les morceaux de tofus dans de la pâte à tempura qu'on va faire frire.

On dresse dans une assiette creuse la risotto d'orge et épeautre, et on dispose les morceaux de tofus dessus. Bel dégustation

Sylvain Ruffenach chef de la brasserie le Meteor à Strasbourg - Yzabel Chalaye

le chef nous a ramené son ustensile fétiche, une cuillère à soupe en argent, qui lui sert à goûter et à mélanger les plats. Cette cuillère lui a été offert par un cuisinier guatémaltèque en Bolivie à La Paz

Réécoutez l'émission consacrée à la bière ici