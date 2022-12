Le risotto de céleri du restaurant Opaline à La Rochelle

Direction les cuisines du restaurant Opaline , un restaurant rochelais à deux visages : un menu bistrot le midi qui change toutes les semaines et des menus dégustations le soir. Le tout avec des produits locaux et de saison ! Le chef Alexis Guillon nous propose une recette très simple de risotto de céleri ; un plat à le fois festif et gourmand. Des ingrédients au dressage, profitez des conseils du chef...

Charlotte et Alexis du restaurant Opaline à La Rochelle © Radio France - Tristan SOULAINE

Les ingrédients (pour 4 personnes)

1 céleri boule

10 cl de crème liquide entière

50g de parmesan en poudre

3 carottes

2 poireaux

2 oignons

500g champignons de Paris

La recette

La veille, laver puis émincer les champignons. Les faire sécher 2 dans un four à 90°C. Mixer pour obtenir une poudre.

Emincer poireaux, carottes et oignons. Les faire suer 10 minutes dans un peu d'huile, déglacer avec le vin blanc, faire réduire 5 minutes. Ajouter l'eau froide, porter à ébullition, laisser cuire 1h. Passer au chinois, faire réduire jusqu'à l'obtention d'une consistance nappante.

Eplucher le céleri, tailler en fine brunoise. Faire suer 2min dans un peu d'huile. Assaisonner de sel et poivre. Ajouter la crème, laisser réduire. Ajouter le parmesan, bien mélanger.

Dresser le risotto au centre d'une assiette chaude. Verser le bouillon de légumes réduit, puis saupoudrer la poudre de champignons.

Le restautant Opaline vous accueille 20 rue Rambaud à La Rochelle, du mardi au samedi midi et soir