Le risotto végétarien à la milanaise, safran et petits pois

On utilise le riz arborio ou carnaroli, deux variétés idéales pour réaliser un risotto

On fait suer à l’huile d’olive dans une poêle des oignons ciselés, on rajoute le riz, et on le nacre, c’est-à-dire que le riz doit être transparent. Puis on déglace avec du vin blanc et on laisse cuire quelques minutes jusqu’à évaporation.

On mouille alors avec du bouillon de poule ou de légumes, dans lequel on a rajouté une pointe de couteau de safran (ou de curcuma plus accessible), à deux ou trois reprises, jusqu’à ce que le riz soit légèrement croquant. Le temps de cuisson se situe entre 18 et 21mn à feu moyen à partir du moment où l’on a mouillé la première fois.

Dès que le riz est encore un peu liquide, on rajoute une grosse cuillère à soupe de beurre et 3 à 4 cuillères à soupe de parmesan rapé et on mélange vivement. On rajoute les petits pois frais, qu’on a cuit quelques minutes dans de l’eau bouillante, au risotto.

Un peu de sel, un peu de poivre, on dresse dans une assiette creuse…. Bel dégustation

L'émission avec le risotto à l'honneur ce matin est à retrouver ici