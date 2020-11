Le Rucher des ânes, une porte d'entrée sur le monde agricole à Rieux-Volvestre

Apiculture, légumes cultivés en agroécologie, ferme pédagogique : voilà le créneau du Rucher des ânes, une toute petite exploitation reprise par Florence et Yann Leblanc il y a deux ans et demi, à mi-chemin entre Toulouse et Saint-Gaudens. Un havre de paix où les animaux vivent en harmonie.