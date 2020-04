Le secteur de la restauration doit faire face à la crise sanitaire.

La France c'est avant tout le pays de la gastronomie, du savoir-faire culinaire, mais depuis le début du mois de mars dernier, la restauration ne fonctionne plus. Le secteur de la restauration n'est pas épargné par la crise sanitaire, de nombreux établissements ont dû fermer et ce n'est pas fini.

Depuis le début du mois de mars l'économie du pays est impactée par la crise sanitaire de Covid-19. De nombreux secteurs ont dû cesser leurs activités, comme les cinémas, l'hôtellerie, les commerçants n'étant pas de première nécessité, mais aussi les restaurateurs et les cafetiers. De nombreux établissements initialement remplis sont fermés, mais derrière ces devantures se cache un restaurateur pour qui travailler est une question de survie. Pour essayer de tenir de nombreux restaurateurs deviennent traiteurs et doivent proposer des plats à emporter ou en livraison pour tenir financièrement.

Quelques initiatives proches de nous

Mickaël Degueurce, chef du restaurant "L'Avant-scène" à Anglet nous présente les initiatives qu'il a mis en place dans son établissement Copier

Dans les Landes à Saint-Séver, Nicolas Fort, le chef du restaurant "L'art des mets" à mis en place un service de vente à emporter pour continuer de tenir face à la crise sanitaire. Pour être solidaire, le chef a décidé de faire fonctionner le circuit court pour assurer aussi des revenus aux producteurs. Le chef propose des plateaux repas (entrée + plat + dessert) pour 12€ chaque midi, du lundi au vendredi. L'Art des mets vous propose ses plateaux repas à réserver au 05 47 87 90 41

Dans le centre-ville de Biarritz, le restaurant étoilé du chef Fabian Feldmann "l'impertinent" a décidé de se lancer aussi dans la vente de repas à emporter. Vous pouvez déguster des menus uniques changés tous les jours (entrée + plat et dessert), le tout pour 25€. Pour réserver votre prochain repas : 05 59 51 03 67

Les gens commandent chez nous pour se faire plaisir, mais aussi et surtout pour nous soutenir - Fabian Feldmann, chef de "l'Impertinent" à Biarritz

En plein cœur du Béarn à Laroin, "Le comptoir des sens" de Jérémy Hernandez a mis en place des menus d'exception à emporter. Vous pouvez commander des burgers et des tapas mais aussi des menus du jour à 12€ le mercredi, vendredi et dimanche midi au 05 59 68 48 81. Vous pouvez aussi suivre des cours de cuisine animés par les chefs de votre région. L'idée de cette plateforme est d'aider les restaurateurs en récoltant de l'argent pour les aider et démocratiser la cuisine de vos chefs.