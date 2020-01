Le silure des rivières se cuisine, poisson proposé par la Ferme de Cabestan à Sainte Terre

Drôle de poisson d'eau douce, mal aimé, il peut atteindre une taille colossale et vivre jusqu'à 60 ans. Imaginez ce qu'il peut engloutir, des poissons morts ou vivants, des oiseaux, des vers de terre, des lamproies, etc.

Sainte-Terre, France

A Sainte Terre à l'est du département de la Gironde, au bord de la rivière Dordogne, l'un des derniers pêcheurs professionnel du département, exploite le silure : David Durand. Habituellement, David pêche, au fil des saisons, la lamproie marine ou de rivière et l'anguille. Le silure s'est ajouté aux autres poissons, et sa femme Sabine le cuisine. A la Ferme de Cabestan, la famille Durand possède un Atelier de transformation, dans laquelle les rillettes et les croquetas de silure se préparent. Des bouchées croustillantes, surprenantes, qui plaisent beaucoup.

