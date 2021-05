Le "Tinder" de la bière chez les Zythophiles

11 rue Villeneuve à Toulouse, à deux pas du marché St-Cyprien et de la place du Ravelin, la cave Les Zythophiles (amateurs de bières) met en avant les productions artisanales de bières au travers de gammes permanentes ou de saison ainsi qu’une gamme courte de produits dérivés autours de l’apéritif. La fête des pères est prévue le dimanche 20 juin 2021. Des idées originales pour faire un cadeau « local et engagé » ou tout simplement découvrir les brasseurs et malteries locaux avec des prix abordables. D'ingénieur à Zythophile, Romain Sevin, 31 ans nous parle d'une reconversion sans pression sur France Bleu Occitanie.

L'interview Copier

Trouver sa bière idéale avec le Zytho-match ! Blonde, brune, douce ou caractère bien trempé, tout le monde peut trouver sa bière idéale ! Jusqu’au 9 juin, les Zythophiles devient le « Cupidon » de la boisson et propose à ses clients de trouver leur « bière-âme soeur ». Parmi la sélection de bières à caractères différents : pour toute bière de la sélection achetée, la 2ème à -10%, la 3ème à -20%. Une offre de lancement à retrouver sur les comptes Facebook et Instagram Les Zythophiles.