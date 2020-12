Les traiteurs adaptent leur activité aux mesures de restriction dues à la pandémie, en proposant des plats à emporter. Ils mettent leur savoir-faire de cuisinier au service des particuliers et des entreprises. Philippe Poisson, traiteur à Maxou près de Cahors, prépare un menu de Noël qui fait rêver.

Le traiteur Philippe Poisson, de Saveurs et Émotions dans le Lot, prépare la magie de Noël en cuisine

Philippe Poisson, traiteur près de Cahors, et Estelle Sabrou, qui est en train de reprendre le flambeau.

Tout comme les restaurateurs, les traiteurs sont dans la galère. Mais le 20 janvier, date à laquelle les salles pourraient rouvrir, ne signifiera pas la fin des difficultés pour les traiteurs, qui travaillent essentiellement pour des événements qui rassemblent plusieurs dizaines et même centaines de personnes. Les perspectives d'amélioration sont donc lointaines pour eux, mais la profession s'accroche et fait évoluer ses activités. C'est le cas de Philippe Poisson, cuisinier pour Saveurs et Émotions, à une douzaine de kilomètres au Nord de Cahors.

Le traiteur nous accueille en cuisine, pour une présentation de son travail et des plats en cours de préparation.

Se promener dans les cuisine de Saveurs et Emotions est une torture : chaque préparation donne envie ! © Radio France - A.W.

Sans parler de la sauce aux morilles dont le fumet délicat séduit les narines même à travers le masque... © Radio France - A.W.

C'est une période très difficile pour les traiteurs, qui ne voient pas le bout du tunnel. Mais ils s'accrochent, et espèrent enregistrer beaucoup de commandes en prévision du repas de Noël.

En prévision de Noël, Philippe Poisson et Estelle Sabrou ont concocté un menu de rêve, avec des classiques, foie gras, chapons, pintades, Saint-Jacques, mais aussi quelques surprises que nous présente le traiteur.

Cela devrait être tous les jours Noël !

Les chapons gras seront au menu des fêtes. © Radio France - A.W.

Comme les restaurateurs, les traiteurs élaborent et préparent des plats en cuisine. La grande différence c'est que les traiteurs travaillent pour que leurs mets soient consommés plus tard : c'est une vraie particularité, que nous explique Philippe Poisson.