Le Verger de Foncoussières à Rabastens (81)

Balade dans le Tarn, sur le Verger de Foncoussières , on cueille des pommes et on grapille du raisin

Rabastens, France

.Nous sommes dans le Tarn à Rabastens pour cette promenade sur ce beau Verger de Foncoussières. Avant de rencontrer , les producteurs :Tom Verhoef et son père Bart, nous sommes avec Colette. Elle habite à Mezens (c’est tout près de Rabastens) et comme de nombreuses autres personnes, elle est venue cueillir ses fruits sur ce verger. En ce moment c’est la pleine saison des pommes et Colette en a mis 40 kilos dans le coffre de sa voiture!

Colette vient de cueillir des pommes Copier

Dans le Tarn à Rabastens © Radio France - Emmanuelle Wiener

Au fil des saisons: des cerises, des prunes, des tomates, des raisins, des pommes cultivés par Bart Verhoef (il est hollandais d’origine) et par son fils Tom. Nous sommes dans les pommes!

Des pommes: Gala, Crunch, Golden, Chanteclerc , Fuji ! Copier

Pommes! © Radio France

.Un magasin fermier , des arbres fruitiers , et des légumes aussi. Beaucoup de travail , peu de vacances pour Bart et son fils Tom, et surtout beaucoup de passion pour faire pousser des produits de qualité , les ramasser et les commercialiser. Le Verger de Foncoussières à Rabastens est ouvert toute l’année et celles et ceux qui le souhaitent, peuvent venir cueillir eux mêmes leurs fruits. Dans quelques instants nous cueillons du raisin, mais avant cela, quelques mots sur Bart Verhoef

Balade sur le verger de Foncoussières Copier

Dans la vigne © Radio France - Emmanuelle Wiener

C’est donc , Bart, qui a créé ce verger en 1984 et, en 2011 il a créé un hangar avec panneaux photovoltaïques pour le calibrage des fruits et leur conservation. C’est à cette même époque qu’il a aussi ouvert le magasin fermier. C’est à cette même époque qu’il a aussi ouvert le magasin fermier. Nous sommes devant le magasin.

Le magasin fermier du Verger de Foncoussières Copier

Le magasin du verger de Foncoussières © Radio France - Emmanuelle Wiener

Avant de retourner dans le magasin, retour sur le verger. Pour connaître les joies de la cueillette directement sur l’arbre, et pour un prix encore plus intéressant, ce verger est ouvert à toutes et à tous. Rencontre avec de ces cueilleurs!!

Yves cueille des pommes Copier

Yves s'apprête à ceuillir des pommes © Radio France - Emmanuelle Wiener

Nous sommes de nouveaux dans le magasin fermier du Verger de Foncoussières dans le Tarn, à Rabastens Il y a bien sur , les propriétaires des lieux et producteurs de fruits, Bart et Tom Verhoef, mais dans ce magasin , les clients sont nombreux . Rencontre avec cette dame qui est d’Aubagne, dans les Bouches du Rhône

Rencontre avec les clients du magasin fermier Copier

Des clients ravis!! © Radio France - Emmanuelle Wiener

Notez que Tom et Bart Verhoef sont ce dimanche 29 septembre à Toulouse, pour l’événement “Toulouse prend la clé des champs “ au jardin des plantes.

Ils reviennent dans la ville rose le mercredi 2 octobre, derrière le Capitole pour participer cette fois à un marché de producteurs.