Le Verger des Alouettes à Vacquiers en Haute-Garonne

Des pêches, des nectarines et des pommes sur le Verger des alouettes en Haute-Garonne, à Vacquiers. Avec Sophie et Matthias Ryckelynck arboriculteurs et avec leurs invités: Eric Fabre et Guillaume Ricard primeurs.

Vacquiers, France

Sophie et Matthias Ryckelynck sont arboriculteurs, 94 Chemin de Chante Alouette à Vacquiers. Fuji, Chanteclerc, Dalinette, Golden ce sont quelques unes des 11 variétés de pommes que l’on trouve sur le verger des Alouettes. Sophie et Matthias Ryckelynck se sont installés sur ce verger en 1992. Après six années difficiles où il a fallu tout apprendre, ils ont su trouver leur rythme de croisière. Aujourd’hui, il y a sur leur exploitation 3 hectares de pêches et nectarines et 3 hectares de pommiers.

Sophie et Matthias Ryckelynck dans les pommiers et dans le hangar de stockage à Vacquiers Copier

La cueillette avec Théo et Bastien sur le verger des Alouettes © Radio France - Emmanuelle Wiener

Sophie Ryckelynck devant la calibreuse sur le verger des Alouettes © Radio France - Emmanuelle Wiener

Sophie et Matthias Ryckelynck vendent une partie de leur production sur le MIN de Toulouse, mais aussi dans des enseignes comme Leclerc (Rouffiac-Tolosan en Haute-Garonne) ou Intermarché (à Garidech, en Haute-Garonne). Ils font aussi confiance à des primeurs comme Guillaume Ricard qui est régulièrement sur les marchés toulousains de de Bonnefoy et Rangueil et Eric Fabre (Le Fruitier du Barry, en Haute-Garonne à Muret).

Sur le verger des Alouettes Eric Fabre et Guillaume Ricard, primeurs sont les invités de Sophie et Matthias Copier

Eric Fabre primeur à Muret fait confiance à Sophie et Matthias © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le verger des Alouettes est régulièrement ouvert au public. Vous pouvez venir cueillir vos pommes directement sur l'arbre. Sophie et Matthias propose aussi un excellent jus de pommes.