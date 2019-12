Le vignoble des Verdots à Conne de Labarde

Conne-de-Labarde, France

A Conne de Labarde, David Fourtout est l'actuel propriétaire du vignoble des Verdots. Auparavant, Jean-Guy Fourtout son père avait repris le flambeau de son propre père en 1962. A cette époque une partie des récoltes était donnée à la coopérative, le reste étant vinifié à la propriété. C’est aussi en 1962 que Jean-Guy décide de construire ses premières cuves en ciment. La commercialisation des bouteilles en vente directe se fera 10 ans plus tard en 1972. Aujourd’hui le vignoble des Verdots dispose d’une nouvelle structure d’accueil, dite salle de réception, très spacieuse (300 m2) dont les travaux auront duré 9 ans. Lors de ces travaux d’aménagement, creusée sous la roche, on a découvert au sous-sol, sous la cave de vieillissement, la rivière des Verdots.

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au Vignoble des Verdots à Conne de Labarde (1ère partie) Copier

La salle de réception de 300 m2 © Radio France - Bernard Guyot

Jean-Guy Fourtout devant des vieux millésimes © Radio France - Bernard Guyot

Le vignoble des Verdots comprend 45 hectares au total dont 19 hectares sont plantés en cépages blancs (dont plus de 50% en Sémillon) et 26 hectares qui sont plantés en cépages rouges (dont plus de 50% en Merlot). Une étude des sols a été effectuée en 1998, ce qui permet maintenant à David Fourtout de travailler en parfaite adéquation avec les terroirs de sa propriété. Le vignoble est conduit en lutte raisonnée. Les vendanges sont effectuées à la main même pour les blancs et les rouges ce qui n’est pas courant. Emmanuelle Fourtout, l’épouse de David, met en avant l’oenotourisme. Il y a de plus en plus de prestations touristiques orientées vers la découverte du vin, des terroirs, et de la culture viticole. L’oenotourisme s’accélère. Deux chambres d’hôtes ont été aménagées dans l’une des tours du bâtiment d’accueil du Chai des Verdots.

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au Vignoble des Verdots à Conne de Labarde (2ème partie) Copier

La structure d'accueil © Radio France - Bernard Guyot

Jean-Philippe le maitre de Chai devant des cuves tronconiques à 3 anneaux thermorégulés © Radio France - Bernard Guyot

Le raisin fraîchement cueilli est acheminé dans le chai de vinification doté d’installations très modernes. On transporte la vendange par tapis, vinification dans des cuves tronconiques. On travaille aussi par gravité pour éviter de trop triturer les baies. Le chai de vinification est équipé de cuves tronconiques à trois anneaux thermorégulés. La forme des cuves permet une bonne extraction des matières colorantes lors de la fermentation alcoolique. Sous la salle de réception, une cave souterraine de vieillissement de 600 m² est creusée dans la roche. Elle est réservée à l’élevage du vin et au vieillissement. La rivière des Verdots (qui passe en dessous) est aujourd’hui mise en valeur par des ouvertures et une lumière est diffuse afin de préserver une ambiance particulière. David Fourtout travaille avec sept tonneliers. L’assemblage des différentes barriques apporte plus de complexité aux vins. Pendant l’élevage, David Fourtout et son équipe effectue dans l’année trois soutirages à l’air qui permettent d’éliminer les particules qui sédimentent naturellement au fond de la barrique ou de la cuve. Après l’assemblage, le vin est mis en bouteille sur place car David Fourtout possède sa propre chaîne de mise en bouteille (dernier cri). David Fourtout propose 4 gammes de vin…. dans 6 appellations différentes. Un vigneron indépendant qui donne à ses vins une goutte de complexité, une note de typicité et une pincée d’innovation.

Plus d’infos en allant sur le site du Vignoble des Verdots. Régulièrement récompensé dans les concours et les ouvrages de références (Bettane et Desseauve et guide Hachette des vins), David Fourtout est une référence dans le milieu viticole.

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au Vignoble des Verdots à Conne de Labarde (3ème partie) Copier

David Fourtout devant ses fûts et la rivière les Verdots © Radio France - Bernard Guyot

3 bouteilles de la gamme de David Fourtout © Radio France - Bernard Guyot

« Le Quai 24 » est situé dans le vieux Bergerac, au 11 rue des fontaines. Ouvert depuis Juillet 2017, on peut apprécier une cuisine à base de produits frais, une cuisine du terroir. Christophe est aux fourneaux tandis que sa femme Priscilla est en salle. L’établissement est ouvert tous les midis (dont le dimanche et lundi), 7 jours sur 7 et vendredi et samedi soir.

"Au cœur des vignes", le reportage de France Bleu Périgord au Vignoble des Verdots à Conne de Labarde (4ème partie) Copier

Christophe le chef du Quai 24 à Bergerac © Radio France - Bernard Guyot