Lendemain de fête qui chante avec Georgiana Viou, la cheffe du Rouge à Nîmes.

Nous sommes installés au coeur des halles de Nîmes, chez Emmanuel Leblay, à la Pie qui Couette, une adresse bien connue des Nîmois. Il a prêté sa cuisine à la cheffe du Rouge à Nîmes, Georgiana Viou, passionnée par les produits méditerranéens. Elle marie l'Afrique et le Sud, et nous propose une recette de St Jacques simplissime. Profitez-en c'est de saison. Et cette recette est tout à fait originale. Regardez.

En cuisine à la Pie qui Couette avec Georgiana Viou Copier

En cuisine à la Pie qui Couette avec Georgiana Viou 2e partie Copier

En cuisine à la Pie qui Couette avec Georgiana Viou 3e partie. Copier

En cuisine à la Pie qui Couette avec Georgiana Viou 4e partie. Copier