Lentilles blondes et rhubarbe en salade

Il s’agit d’un plat complet et dans ce cas les quantités peuvent être plus importantes. Pour accompagner cette salade du fromage à pâte persillé coupé en petits morceaux sera le bienvenu.

*Préparer la rhubarbe. Eplucher les tiges et les couper en tronçons d’environ 2 cm. Puis pour ôter un peu de l’acidité, les plonger dans de l’eau froide pendant 1 h, égoutter et les éponger dans un linge.

**Les lentilles blondes de Saint Flour conviennent à cette recette car elles sont juste poêlées après avoir été mises à tremper durant 24 h.

Par personne :

3 c à s de rhubarbe préparée*

Sel et poivre

2 c à s de lentilles blondes de Saint Flour mises à tremper la veille**

2 c à c de jus de citron ou de vinaigre de cidre

2 c à c d’huile

Facultatif, des oignons blancs finement émincés et/ou d’autres légumes crus râpés ou cuits finement émincés, des herbes aromatiques finement émincées ou même quelques épices (une à la fois) comme du cumin, épices à pain d’épices, etc.

Emincer finement les tronçons de rhubarbe, les placer dans un saladier, saler, mélanger et réserver au moins 20 min. Egoutter les lentilles et les éponger dans un linge. Egoutter la rhubarbe, la passer sous l’eau froide, l’éponger dans un linge. Dans une poêle chauffer l’huile, ajouter rhubarbe et la cuire 7 à 8 min (un peu plus si elle est coupée grossièrement) jusqu’à ce qu’elle change de couleur et deviennent légèrement opaque. Ajouter les lentilles, chauffer 4 à 5 min en mélangeant avec délicatesse, ajouter le citron, mélanger et laisser refroidir. Ajouter les légumes facultatifs, mélanger. Si besoin ajouter un peu de vinaigrette et déguster.

A demain, belle cuisine à tous, régine