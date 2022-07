Les 10 restaurants niçois préférés de Laura Tenoudji

La niçoise Laura Tenoudji passe l'été sur France Bleu Azur et partage ses coups de cœur sur le littoral azuréens. Tous les jours à 6h20 et 16h20 (le samedi de 12h à 12h30) découvrez ses adresses de restos, de boutiques, de lieux de visites et de musées.