Les 2 toulousains du Meilleur Pâtissier

Avant de nous faire saliver sur M6, Benjamin et Sébastien sont dans l'émission "Côté Saveurs" sur France Bleu Occitanie. L'un vend des fruits et légumes, l'autre est passionné d'œnologie : voici les raisons de nos deux candidats de Toulouse qui les ont poussé à faire cette émission télé.

Sur 10 000 candidats, 16 ont été retenus pour participer à l'émission d'M6 : "Le Meilleur Pâtissier". Parmi eux, 4 amateurs originaires d'Occitanie : Manon, 20 ans, étudiante en BTS diététique à Montpellier (34). A suivre aussi : Sébastien, chorégraphe et danseur de 37 ans à Saint-Affrique (12). Et à Toulouse, 2 profils différents. Ils sont devenus amis. France Bleu Occitanie les reçoit entre 10h et 11h dans l'émission Côté Saveurs. Benjamin fera face à Mercotte et Cyril Lignac dès le mercredi 7 septembre à 21h00.

L'interview de Benjamin Copier

J'ai eu l'impression d'être le Mbappé du gâteau quand mes amis ont dégusté mes premières créations il y a 7 ans. Je réussis très bien la tarte framboise. Benjamin, de Saint-Alban (31).

Benjamin Bousquet sur France Bleu Occitanie © Radio France - Alban Forlot

L'autre toulousain du Meilleur Pâtissier 2022 est un chef d'entreprise en cybersécurité. Il a fait ses premiers gâteaux pour ses filles pendant le confinement. Sébastien a même permis aux soignants de goûter à ses créations pendant la crise covid.

L'interview de Sébastien Copier

L'interview de Sébastien sera diffusée dans "Côté Saveurs" ce mercredi 7 septembre 2022 à 10h30. Cet habitant du quartier des Chalets à Toulouse aime boire des verres au centre-ville de Toulouse, notamment rue Bayard. Il va tenter des choses hors du commun dans ses recettes. Convivialité et bonne humeur dans cette émission "feel good". Et les toulousains nous promettent de mettre l'ambiance.