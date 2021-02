Les agneaux fermiers de Sébastien Bernès, jeune agriculteur enthousiaste à Montaigut-sur-Save

C'est un grand gaillard de 27 ans, au visage juvénile, illuminé par un sourire franc. Sébastien Bernès est un éleveur heureux. Il aime évoluer parmi ses bêtes, rechercher encore et encore la qualité dans sa production, et la satisfaction des clients qu'il rencontre toutes les semaines sur les marchés de la région et sur son exploitation, la ferme d'Embarran, où il fait de la vente directe. Ce producteur d'agneau fermier, actif depuis 2013, présente son activité pour France Bleu Occitanie.

Sébastien Bernès élève brebis et agneaux de race Lacaune, du nom des monts Lacaune dans le Tarn. Il explique les caractéristiques de cette variété.

En comptant les animaux qu'il élève pour le renouvellement de son troupeau, le gérant de la ferme d'Embarran dénombre près de 300 ovins. © Radio France - A.W.

Depuis ses débuts dans le métier et jusqu'en 2019, l'éleveur confiait sa production à une coopérative, qui apposait le Label Rouge à sa viande, après avoir vérifié le respect du cahier des charges. Il y a deux ans, le jeune fermier a décidé de tout changer, et de commercialiser la majorité de ses bêtes en direct, sur son exploitation et des marchés de la région. Un choix qui implique de passer une partie de son temps pour la vente, et une perte du Label Rouge : pour bénéficier de cette marque reconnue, il faut s'acquitter d'une cotisation en plus de suivre la réglementation. Sébastien Bernès a préféré continuer à produire dans une démarche qualité, tout en abandonnant le Label. Et il ne le regrette pas.

Avec la vente directe, le jeune exploitant est gagnant sur tous les fronts.

A l'aide de sa petite remorque réfrigérée, le gérant de la ferme d'Embarran vend sa production sur des marchés de la région. © Radio France - A.W.

Vous pouvez trouver les agneaux de Sébastien Bernès à la ferme en vente directe le samedi après-midi, mais aussi sur les marchés, au Castéra le mercredi après-midi, à Savères le vendredi en fin de journée, à Toulouse Saint-Michel le samedi matin et sous la halle, à Fronton, le dimanche matin.

Eleveur depuis qu'il a 19 ans, Sébastien Bernès nous raconte son parcours et parle de son amour pour le métier.

Le fermier apprécie particulièrement "le contact avec les animaux". © Radio France - A.W.

A l'époque où il était encore scolarisé au collège, Sébastien Bernès avait monté un petit troupeau d'une trentaine de brebis Lacaune, dont il s'occupait le soir et les week-end. Pour le plaisir. Maintenant qu'il est éleveur professionnel, il a monté un autre petit troupeau pour son plaisir, avec des bêtes d'une race d'exception.

Sébastien Bernès nous parle de ses brebis Suffolk.

Des animaux qui présentent des caractéristiques génétiques particulièrement intéressantes pour les croisements. © Radio France - A.W.