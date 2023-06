Les algues marines : des végétaux marins très anciens aux multiples saveurs et textures

Les algues marines souffrent souvent de préjugés, de réticences quant à leur usage en cuisine. Et pourtant depuis des millénaires, les algues sont utilisées dans les recettes. La Bretagne produit chaque année l'équivalent de 0,25% de la production mondiale, l'Asie domine avec une production qui s'élève à 96% issue principalement de cultures en pleine mer.

DES CENTAINES D'ALGUES EN EAU DOUCE OU SALÉE

Ces légumes aquatiques se divisent en trois grandes familles : les algues vertes (chlorophycées) avec la plus connue, la laitue de mer, les algues rouges (rhodophycées) avec la dulse et les algues brunes (phéophycées) avec le kombu. Plus rare, celle des algues bleues. Toutes ont des saveurs et des textures différentes. Elles se consomment fraîches conservées dans le sel ou séchées. En assaisonnement ou en accompagnement, ces végétaux marins surprennent, ils sont à n'en point douter les aliments de demain.

DES SAVEURS, DES TEXTURES DIFFÉRENTES

Quelles soient vertes, rouges ou brunes, les algues marines se distinguent entre elles par des propriétés gustatives propres. Si fraîche la laitue de me ne se révèle pas très gouteuse, c'est bien séchée qu'elle est la plus appréciée. Sous cette forme, elle va alors libérer un arôme, un parfum intéressant à découvrir. Les algues rouges ou brunes, la dulse ou le Kombu par exemple, se consomment aussi bien crues que séchées. Pour la dulse, une algue assez douce, on va retrouver des saveurs iodées, un brin corsées avec un petit goût de noisette. Le kombu, algue rouge, libère des saveurs iodées, fumées et surprend par son côté légèrement sucré. Fraîches, les algues brunes ou rouge ont une texture croustillante, croquante qui disparait lorsqu'elles sont séchées.

Si les algues vertes sont naturellement riches en vitamines comme le fer, le magnésium, les algues rouges et brunes sont elles plus puissantes et iodées en bouche.

UNE CUEILLETTE RÉGLEMENTÉE

Comme tous végétaux qui se cueillent des règles s'imposent. A l'instar de la pêche à pied, c'est au moment des grandes marées, au printemps et à l'automne que les récoltent se font. La taille des algues, la coupe sont réglementées par des arrêtés préfectoraux et des interdictions peuvent être fixées par la présence de bactéries dans l'eau par exemple. En cas de doute, et pour s'en assurer il est vivement conseillé de consulter la mairie du lieu de cueillette avant d'aller grappiller sur les rochers découverts à marée basse. Cette règlementation s’impose à tous les récoltants professionnels ou récoltants de loisirs.

Un guide pratique en ligne à télécharger : Récolte des algues marines

DES JOURNÉES SORTIES DÉCOUVERTES

Quoi de mieux qu'une journée en immersion dans ce patrimoine naturel. Savoir le comprendre, le connaitre c'est ce que proposent Julie Hennenfent et Vincent Leroux lors de sorties en groupes ou personnelles sur le littoral en Loire-Atlantique en Pays de Retz. Et si vous voulez pousser encore plus en avant la découverte des algues marines, des ateliers cuisine sont proposés.

"Après le terrain, direction la cuisine pour confectionner des mets simples et gourmands avec ces nouvelles saveurs marines. ©Echos Nature

