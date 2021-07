Les anchois, délicieux poissons du sud !

Le choix de l'anchois

C'est un petit animal très consommé en méditerranée, par fois trop salé pour certain, il est pour d'autre indissociable de la cuisine méditerranéenne Il a même subit une crise à cause de la surpêche dans les années 2000. L'anchois ce poisson moelleux et iodé est notre produit du jour !

1- Les anchois

Avec ce petit poisson argenté nous allons faire un voyage en Italie, puis en Espagne où l'anchois est très présent, notamment à l'heure de l'apéritif.

2- Les anchois