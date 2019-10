Les apiculteurs d'Alsace organisent une fête ce week-end à Strasbourg pour promouvoir leurs produits

Strasbourg, France

"Un miel qui n'a rien à cacher". C'est le slogan des apiculteurs certifiés Miels d'Alsace IGP - indication géographique protégée - qui organisent une fête du miel à Strasbourg ces samedi 2 et dimanche 3 novembre. Au programme : animation d'un graffeur, présentation du label, dégustation de miel alsacien et de tartes flambées ... au miel bien sûr ! Les festivités sont prévues place Gutenberg, de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

L'objectif de ces apiculteurs - ils sont 13 en Alsace à avoir ce label, mais seulement sept d'entre eux seront présents à la fête - c'est de promouvoir cette appellation qui existe depuis 2005. "Elle garantit un miel local et non transformé", explique Sébastien Berger, président de Miels d'Alsace IGP.

Six sortes de miel produites

Acacia, fleur, tilleul, châtaigner, forêt et sapin ... six sortes de miel sont produites sous l'IGP Miels d'Alsace. "Celui qui est vraiment spécifique à notre région, c'est le miel de sapin. Il est plus foncé et plus intense", précise Sébastien Berger.

En France, 70% du miel consommé est importé des pays d'Europe, d'Asie ou d'Amérique du Sud, et 42,8% des pots vendus ne répondent pas au cahier des charges des normes françaises.