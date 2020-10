Les Automnales de la Gastronomie 2020, c'est parti !

L'objectif : Valoriser le savoir-faire de la Touraine en matière de gastronomie.

En Chiffres, ça donne : 6 semaines de folie culinaire dans les restaurants de Touraine, plus de 30 Chefs, 50 repas gastronomiques, plus de 2000 places disponibles, et un tarif unique de 59€ par personne.

Les Automnales de la Gastronomie en Touraine - Office de Tourisme Azay-Chinon - Val de Loire

Et cette année, les automnales de la gastronomie sont solidaires ! Pourquoi ? Pour s’adapter à cette année très particulière.

Pour faire face à l’absence des établissements d’enseignement ainsi que du mythique pavillon de chasse du domaine de Candé en raison des nouvelles règles sanitaires, les Automnales doivent s'adapter, et proposent de soutenir les chefs directement dans leurs établissements.

Les plats des Automnales de la Gastronomie - Office de Tourisme Azay-Chinon - Val de Loire

Pour réserver votre place : https://www\.azay\-chinon\-valdeloire\.com/automnales/

Et bon appétit bien sur !