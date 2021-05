Les balades de France Bleu Paris : dans les cuisines du 6ème étage

"La cuisine est le moyen de partager le plus simple, quelques les moyens, la catégorie sociale et l'âge" : voilà le message que veut faire passer Nathalie George à travers son livre. L'auteure vit dans deux anciennes chambres de bonne de 6m² chacune. Pas de cuisine, si ce n'est celle qu'elle s'est créée. Nathalie vous présente son quotidien et son livre au micro de Quentin Lhuissier :

Le livre de Nathalie George

Mais du coup, à quoi ressemble un petit-déjeuner dans les cuisines du 6ème étage ? Fromages, cranberries, compote, pain d'épeautre. Malgré l'espace réduit, Nathalie réorganise les pièces en fonction de ses besoins. Son bureau est par exemple devenu la table. Nathalie vous dresse le menu du petit-déjeuner !

Le petit-déjeuner

Mais d'où vient la passion de Nathalie pour la cuisine et l'autre ? Probablement de "Gigi", sa grand-mère paternelle, : "il y a dans le livre quelques recettes qui portent son nom. [...] C'est une manière de lui rendre hommage et de la remercier pour ce qu'elle m'a transmis : le sens de la cuisine, le sens du partage, le sens des autres et le fait que tout se passe autour d'une table, quelle qu'elle soit".

La vue de chez Nathalie

Cette vue sur la Tour Eiffel est salvatrice pour notre auteure culinaire : "le ciel aide à rêver et le soir, elle s'allume, elle scintille toutes les heures. Ca rythme le temps. Quand vous avez le vague à l'âme et pour éviter les dérapages, ça vous recentre."

