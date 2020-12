Les belles gamelles de Toulouse toujours là

La belle aventure solidaire se poursuit pour les soignants et les plus démunis. Les chefs de Toulouse installent leurs cuisines au marché d'intérêt national. Simon Carlier, président des Belles Gamelles nous emmène en coulisses de son restaurant : Solides.

La cuisine des belles gamelles s'est installée au Min de Toulouse. Simon Carlier, président de l'association nous parle de cette action dans la Vie en Bleu avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Belles Gamelles est un collectif de restaurateurs, artisans, producteurs et fournisseurs toulousains, créé le 24 mars 2020 afin d’offrir des repas qui réchauffent le cœur à tous les personnels luttant en première ligne pour contenir la Covid-19. Aujourd’hui, 100 repas sont produits tous les jours par les Belles Gamelles. Le but est d’arriver à 500.

Simon Carlier est le chef du restaurant Solides, quartier des Carmes à Toulouse. Avec le challenge TakeAway de RodNRoll et une carte adaptée, il propose de la vente à emporter. Pour réserver : 06 01 75 28 56.

On peut perdre 3 kilos avant les fêtes ?

La période des excès est lancée ! Notre nutritionniste de Aucamville (31) est là pour vous donner quelques conseils pratiques. Natasha Crasnier vous propose de faire un peu de sport avant les réveillons.

Parmi les petites astuces, on fait un peu de sport, on limite les quantités, et avant les fêtes on mange léger, mais on mange ! Evitons les écarts et les produits transformés. L'idée c'est de ne pas prendre de poids, mais oubliez le régime.