Les biscuits et gâteaux du Collectif des Gourmandes en Haute-Garonne

Castanet-Tolosan, France

Macarons, cookies, biscuits bios, sablés... on grignote sans culpabiliser. Visite de la Compagnie des Gourmandes, c’est l’entreprise qui fabrique les gâteaux de la marque “le Collectif des gourmandes”. Comme mentionné sur les paquets de gâteaux, c'est une fabrication maison et une obsession : le goût au naturel. Des gâteaux, sans aucun additif ou autre colorant. Muriel Decout, la gérante, nous guide dans l’atelier de fabrication.

Visite de l'atelier de fabrication Copier

Le collectif des Gourmandes ce sont des gâteaux, des biscuits (sucrés ou salés), fabriqués de façon artisanale à Castanet Tolosan en Haute Garonne. Une entreprise sous forme de SCOP. Dans l’atelier, le laboratoire il y a Sylvain le pâtissier et Muriel Decout, la gérante.

On craque, sans culpabiliser pour des gâteaux de chez nous. Copier

Dans l’atelier de fabrication © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des ingrédients locaux lorsque c’est possible, pas d’additifs, pas d’huile de palme, une gamme bio, une gamme végan : c’est le choix de La Compagnie des Gourmandes qui confectionne les biscuits et gâteaux de la Marque “le collectif des Gourmandes”. Cette petite entreprise est à Castanet Tolosan (non loin de Toulouse) et la gérante c’est Muriel Decout. Le moins que l’on puisse dire c'est qu'elle connaît et défend tous les produits.

Muriel Decout Copier

Quelques unes des spécialités du Collectif des Gourmandes © Radio France - Emmanuelle Wiener

Il est temps de déguster !

Dégustation Copier