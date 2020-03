Les Boccitans à Toulouse

Les Boccitans : gourmandise en bocauxavec les recettes conçues et réalisées par Cathy Sébastien et Agnès Chicoulaa.

Les Boccitans, c’est le nom de cette petite entreprise et de ce concept, que l'on doit à Agnès Chicoulaa et son associée et amie, Cathy Sébastien. Nous les retrouvons dans leur cuisine , près de Toulouse, à Launaguet. Elles nous disent pourquoi et comment elle ont misé sur la gourmandise, le local et bien sur le bocal!! Tajine de poulet, pot au feu, crème au chocolat ou salade de fruits aux agrumes: ce sont les préparations du jour

Une entrée (quinoa, boulgour , noisettes et raisins ) et un dessert, salade d'agrumes et d'ananas © Radio France - Emmanuelle Wiener

Agnès et Cathy : 2 amies qui ont mis au point la préparation et la livraison de repas présentés dans des bocaux pasteurisés : ainsi sont nés ( il y a quelques mois : Les Boccitans). Parmi ceux qui passe commande très régulièrement via le site des Boccitans ou par téléphone , il y a Gilles qui travaille à Colomiers.

Les recettes sont donc conçues et réalisées par Cathy Sébastien et Agnès Chicoula . Une nouvelle aventure professionnelle pour ces 2 amies qui ont choisi de proposer des repas avec des produits frais, les plus locaux possibles et bien sûr ; ce sont elles qui font tout de A à Z. Leur temps de travail se partage entre les livraisons dans les entreprises ou chez les particuliers qui ont passé commande via internet ou par téléphone . Et l’autre partie du temps , elles le passent en cuisine, à Launaguet

Agnès et Cathy en cuisine pour préparer les Boccitans © Radio France - Emmanuelle Wiener

les Boccitans sont livrés sur Toulouse et les communes environnantes : Blagnac, Labège, l’Union, Montrabé ou Colomiers. Et à la question que faire des bocaux? Voici les réponses -Vous pouvez les recycler dans les containers prévus à cet effet -vous pouvez les gardez -et sinon, Agnès et Cathy les récupèrent lors de leur prochaine livraison de Boccitans!