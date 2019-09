Les bonnes glaces de la ferme de Labergement à Moloy

Quand on produit du lait on peut tout à fait avoir envie de se diversifier et de proposer des fromages par exemple, ou des glaces ! Et si on vous présentait un "éleveur-glacier" ?

Moloy, France

- Florence Gallice

Mathias Colson élève des vaches brunes avec son père, son oncle et son cousin.

Il nous a reçu dans son labo à la ferme de Labergement. Les machines sont toutes neuves et c'est là qu'il fait ses glaces.

Comment devient-on glacier quand on élève des vaches ? Copier

- Florence Gallice

Des bonnes glaces réalisées avec le lait de ses vaches mais aussi avec de la bonne crème.

Réalisation d'esquimaux juste pour nous Copier

Pas facile de faire des glaces et certains parfum sont plus compliqués que d'autres. C'est le cas du chocolat. Notre glacier n'est pas encore au point.

- Christine Ribeiro

Des esquimaux appétissant après leur bain de chocolat noir Copier

- Florence Gallice

Un peu plus d'une centaine de vaches, une race brune ancienne de la région et un bon lait fermier qui donne ce goût unique aux produits de Mathias

Quand on met au point des parfums de glace, ce'st bien de goûter Copier

- Florence Gallice

Mathias participe régulièrement à des marchés de producteurs pour faire découvrir ses produits. Des glaces mais aussi des yaourts et des fromages blancs.

On a très envie de savoir où l'on peut trouver les glaces de Mathias Copier

- Florence Gallice

Vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook de la ferme de labergement à Moloy.

La ferme fait partie du réseau Bienvenue à la ferme.

Les glaces de Mathias sont à la boutique de la ferme et dans quelques épiceries de la région.