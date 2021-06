Les boulettes de viande, véritable patrimoine culinaire belge

On ne plaisante pas avec les boulettes en Belgique. Ces préparations à base de viande font partie des incontournables de la cuisine belge. On en retrouverait une recette différente par ville, mais aussi dans l'est de la France.

Bruxelles, Charleroi, Liège... À chaque ville belge, sa recette de boulettes bien à elle. Les boulettes ne sont pas un sujet culturel à prendre à la légère, c'est l'écrivain et juriste Pierre-Brice Lebrun qui le dit au micro de Sidonie Bonnec dans Minute Papillon !

"La Belgique est le refuge de toutes les boulettes opprimées sur Terre." Le ton est donné par Pierre-Brice Lebrun, et gare aux Français qui voudraient s'approprier le plat. On trouverait en Belgique, autant de recettes de boulettes qu'il existe de villes.

Il y a des boulettes dans chaque ville de Belgique et les recettes ne sont pas les mêmes.

Ballekes de Bruxelles et vitoulets de Charleroi

Dans la capitale belge, on en trouve "des très sympas" : les ballekes des Marolles. Dans le quartier populaire bruxellois des Marolles, on fait les boulettes avec des cerises et de la bière, de la kriek plus précisément.

Plus au sud de la capitale, on retrouve "les vitoulets" dans la ville de Charleroi. L'invité nous explique que cette diversité de recette est très importante : "C'est plus que de la nourriture en Belgique, c'est culturel."

À Liège, on cuisine "les boulets". Leur originalité ? Une sauce un peu sucrée pour la cuisson appelée "sauce lapin" dans laquelle il n'y a en fait pas de lapin. Rien que pour cette ville, il existerait une dizaine de façons de cuisiner les boulettes. L'écrivain franco-belge nous conseille d'utiliser le sirop de Liège : "Une espèce de confiture très épaisse de pommes et de poires."

On peut aussi y ajouter des petits raisins, ou encore des petits oignons blancs.

Ne pas confondre boulets et boulettes

Les choses se corsent à Liège : un grand mal vous prendrait de parler de "boulettes" aux locaux. Ici, on parle de "boulets". Même si l'invité admet qu'il s'agit de "grosses boulettes", vous risqueriez de "vous faire enguirlander" par les Liégeois et Liégeoises.

Les boulets de Liège, c'est des boulettes.

L'Alsace, territoire des boulettes en France

Bien que moins présent dans la culture culinaire, ce plat existe aussi en France. C'est précisément en Alsace qu'on le retrouverait le plus. "Il n'y a pas beaucoup de boulettes en France, mais effectivement, en Alsace, on a les fameuses fleischknepfle, qu'on peut traduire par quenelles", nous affirme l'invité. Celles-ci peuvent être servies "en les arrondissant" pour qu'elles ressemblent à des boulettes.

Il existe aussi les lewerknepfle qui sont des boulettes au foie de volaille, de veau ou encore de porc. Il est possible d'y ajouter du lard, de l'oignon, des œufs, de la farine ou encore de la muscade.

Un site internet compile toutes les recettes de boulettes existantes dans le monde : Ô la boulette. Pour les plus curieux ou passionnés d'entre vous, il existe aussi une fête de la boulette à Riquewihr, dans le Haut-Rhin.

Réécoutez l'émission Vive les boulettes ! juste ici et aprennez en plus sur Le petit traité de la boulette de Pierre-Brice Lebrun.