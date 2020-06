Les brioches et autres gourmandises de La Fabricka, en Haute-Garonne, au Fousseret

Croissants, brioches, sablés et cookies pour Franck Duez à La Fabricka, 8 Grand Rue, au Fousseret en Haute-Garonne

Franck Duez un boulanger qui ne fait que des des brioches, des pains de mie, des pains à burger mais aussi des cookies et des sablés. Il met son savoir-faire au service du gout et travaille à La Fabricka, le nom de son fournil et de sa boutique, au Fousseret ( c’est à une cinquantaine de kilomètres au Sud de Toulouse par l’A64 ). Après une dizaine d’années à faire “les saisons” dans diverses boulangeries : l’hiver en montagne, l’été en bord de mer, Franck a décidé de revenir s’installer au Fousseret. Il recherche donc avant tout, le goût dans les viennoiseries, les brioches, les sablés qu’ils préparent

Franck Duez défend, la qualité d'auterfois dans les viennoiseries et autres gourmandises qu’il fabrique au quotidien. Le soir, il prépare ses différentes pâtes (pour les brioches, pains de mie et autres croissants). Et le matin, il s’occupe des cuissons.