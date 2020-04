Les chefs nantais, aux petits oignons pour les soignants

Ils ont renfilé toques et tabliers...Une trentaine de restaurateurs nantais ont répondu à l'appel de Christophe François, du restaurant Les Chants d'Avril à Nantes. Objectif : mitonner gratuitement des plats pour les soignants du CHU en cette période trouble de confinement.

Il y a bientôt un mois, fermés pour cause de confinement lié au Covid-19, les restaurateurs de la région ont dû tirer le rideau de leurs boutiques et oublier leurs fourneaux, en cette période exceptionnelle. Mais c'était sans compter sur l'appel à la solidarité de Christophe François, ému par la situation. Devant l'ampleur de la vague de malades du virus à laquelle doivent faire face les soignants du CHU de Nantes, le chef du restaurant gastronomique Les Chants d'Avril à Nantes a sollicité d'autres toques régionales. D'abord surpris, il n'a pas fallu longtemps aux 29 chefs nantais pour relever le défi et reprendre le chemin de leurs cuisines...chez eux !

Cuisiner pour les autres, une vocation

Parmi eux, Emeric Banon, chef du restaurant le Romarin à Sautron qui décrit un engouement incroyable parmi les toques locales. Il explique ainsi que les chefs volontaires sont heureux de reprendre ce pour quoi ils vivent, l'art de cuisiner. Un art généreux, vivant et coloré, à l'encontre de la contrainte et de la morosité imposées par l'enfermement du confinement . La cuisine c'est aussi et surtout un partage, un don.

Et puisque nous ne pouvons plus travailler en équipe avec nos employés, même les membres de nos familles confinées mettent la main à la pâte.

Au total, 300 repas sont livrés chaque après-midi aux soignants, distribués en priorité aux services de réanimation. Ainsi, du mercredi au dimanche et à tour de rôle, les chefs s'organisent pour préparer des mets.

La grande chaîne de la solidarité

Lorsque son tour est venu, le chef a choisi une proposition autour d'un taboulé aux crevettes, assaisonné à la menthe de son jardin. Le jour-même 50 portions fraîches étaient livrées à l'hôpital, ce qui lui a valu de nombreux remerciements de la part des soignants du CHU, aux ventres sustentés et palais bienheureux.

Emeric, du restaurant Le Romarin, avant la livraison - Emerci BANON

Et d'ailleurs, toute la chaîne de fabrication s'y met. Avant d'arriver sur les plans de travail des cuisiniers, les produits frais sont fournis par des fournisseurs du MIN (marché d'Intérêt National) qui ont fait don des matières premières.

Par les restaurants locaux qui ont répondu présents, citons Lamaccotte, L'U.ni, Le Lion et L'Agneau, Dilemne, le Romarin, La Maison Arlot Cheng, etc...

