Les cocktails de Toulouse : fraîcheur et originalité

Des pianistes s'y arrêtent pour proposer cette ambiance tamisée, le Fat Cat est un bar toulousain situé 4 rue de Rémuzat. Toute une équipe souriante vous accueille pour éveiller vos papilles. Les cocktails sont conçus comme des menus de restaurant. A vous l'entrée, le plat et le dessert préparés au shaker.

Le mojito revisité avec du basilic... © Radio France - Alban Forlot

Il faut toujours beaucoup d'amour. Valentin.

Laissez les glaçons dès le début dans le verre pour le refroidir. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération.

Oubliez les traditionnels Margarita, Pina Colada, Mojito ou Punch, au Fat Cat on vous surprend et on fait travailler des entreprises du Tarn-et-Garonne ou de Haute-Garonne notamment. Des bons produits sont choisis pour mêler saveurs et qualité.

Valentin au micro de France Bleu Occitanie © Radio France - Alban Forlot

Déco cosy, fauteuils en velour, le Fat Cat de Toulouse est à quelques mètres du Capitole. France Bleu Occitanie tend son micro à Valentin qui vous suggère de mettre "moins d'alcoool" mais "un meilleur alcool". Astuces pour refaire des créations à la maison.

