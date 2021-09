Les dernières recettes de l'été avec Mamscook

Les légumes d'été, on aime les manger dès le mois de mai. Mais une fois arrivée au mois de septembre, on a tendance à oublier qu'ils sont toujours là et surtout qu'ils ont encore beaucoup de saveur et qu'ils sont gorgés de soleil. C'est pourquoi, Mamscook a décidé de les mettre à l'honneur.

Les légumes d'été, on aime les manger dès le mois de mai. Mais une fois arrivée au mois septembre, on a tendance à oublier qu'ils sont toujours là et surtout qu'ils ont encore beaucoup de saveur et qu'ils sont gorgés de soleil. C'est pourquoi, Mamscook a décidé de les mettre à l'honneur dans Circuit bleu, côté saveurs, et de nous donner quelques astuces pour mettre le soleil en bocal.

Les trois stars du moment : courgettes, aubergines et tomates, que l'on peut déguster de plein de façon comme dans un thian.

Quelques soit la saison, le bon réflexe c'est de trouver nos produits au marché comme au cœur de Toulouse avec le marché Cristal.

Les astuces de Mamscook pour consommer et conserver la courgette :

Les astuces de Mamscook pour consommer et conserver la tomate :

Les astuces de Mamscook pour consommer et conserver l'aubergine :

Petit coup de cœur de Mamscook, c'était l'occasion de vous faire voyager également dans le Quercy (à Montaigu de Quercy) où Cathy tient une chambre d'hôte : La Quercynoise. Et sur sa table, elle tient à valoriser les bons produits et les circuits courts.

