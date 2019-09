Les enfants font des gâteaux bons et beaux à Cuisin'easy

Toulouse, France

De la farine, des œufs, des bonbons pour la déco, des fouets, des fours, des moules à gâteaux, nous sommes quartier Montaudran à Toulouse autour de l'îlot central dans l'atelier de Cuisin'easy, un cours destiné aux enfants. Il y a Romane, Charlotte, Cloé, Alcide, Gabriel, Héléna, Léa et Nathan. Les cupcakes sont terminés, on passe à la décoration des popcakes (des gâteaux sucettes). Les petits pâtissiers sont en plein travail ! Ils sont aidés et coachés par des professionnels, Claire et Sébastien Sellier.

préparation des cupcakes Copier

concentration maximale pour la décoration des cupcakes! © Radio France - Emmanuelle Wiener

Romane, Charlotte, Cloé, Alcide, Gabriel, Héléna, Léa et Nathan, nos cuisiniers en herbe, passent aux popcakes après la réalisation des cupcakes.

Popcakes épisode 1 Copier

Des cuisiniers de 7 à 11 ans apprennent à préparer et décorer des popcakes lors d’un cours qui leur est spécialement dédié à Cuisin’easy. Ils sont avec leurs "profs" Claire et Sébastien. Avec nos 8 petits cuisiniers motivés, on continue à faire les popcakes, des petits gâteaux arrondis de la taille d'une grosse bille qui sont recouverts d'un glaçage, de chocolat ou de décorations, puis mis sur un bâton de sucettes.

Popcakes-épisode 2 Copier

Vive la gourmandise! © Radio France - Emmanuelle Wiener

A Cuisin’easy il y a des cours pour les enfants mais aussi pour les adultes. Détails avec Sébastien Sellier, cuisinier et sommelier

Sébastien Sellier Copier

Décoration des popcakes © Radio France - Emmanuelle Wiener

Suite du cours de cuisine avec les enfants. Pour Romane, Charlotte, Cloé, Alcide, Gabriel, Héléna, Léa et Nathan : les cupcakes sont faits, mais il reste à terminer les popcakes avant l’arrivée des papas et des mamans.

Finalisation de la décoration et dégustation! Copier