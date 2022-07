Les Escapades Gourmandes à Bujaleuf

Nous sommes à Bulajeuf, au cœur des Monts et Barrages, entre Eymoutiers et Saint-Léonard de Noblat. Pour réduire la focale, nous nous trouvons aujourd’hui sur les berges du Lac de Saint-Hélène où Pierre Lacroix nous accueille.

Pierre Lacroix gère La Locale au bord du Lac. La Locale du Lac c’est une déclinaison estivale de la Locale, une épicerie où l’on peut aussi se restaurer et boire un verre au cœur du quartier de la Boucherie à Limoges. Le concept repose sur une dimension locale, à savoir : des produits de producteurs locaux.

Bujaleuf c’est en effet une campagne que font vivre agriculteurs et producteurs, des hommes et des femmes désireux de vivre de leur activité de façon raisonnée et vertueuse. Une activité pleinement intégrée au territoire rural et respectueuse de la nature.

Beaucoup sont des reconversions professionnelles, beaucoup travaillent en bio ou en agriculture raisonnée, beaucoup sont des femmes. Nous allons à leur rencontre.

Régis Mazabraud et Fabrice Variéras © Radio France

Pierre Lacroix et sa Locale au bord de l'eau Copier

Le fantouillet : fromage de chèvre de Bujaleuf avec Karine Bodin Copier

Hervé Mazé : la Ferme du Monteil à Bujaleuf Copier

La Locale du Lac © Radio France

Camille Micheau : créateur de la pâtes à tartiner Folivora Copier

Steven Piquet : la Maison du Massepain à Saint-Léonard-de-Noblat Copier

Françoise Lahaye du Ranch des Lacs à Augne Copier