Les Escapades Gourmandes à Uzerche

Chaque dimanche de l'été à 10h Régis Mazabraud et Fabrice Variéras se rendent dans un restaurant pour rencontrer un chef et les producteurs du coin. Aujourd'hui c'est la perle du Limousin qui nous tend ses bras.

Pour préciser les choses nous sommes à Uzerche en Corrèze. La Treille Muscate c’est le nom du restaurant gastronomique qui nous reçoit. C'est également l’Hôtel Joyet de Maubec, établissement 4 étoiles qui célèbre une certaine idée du luxe.

Thierry Boiseaubert est le maître des lieux et Florent Pocris le chef de cuisine. Nous allons découvrir avec Florent des hommes et des femmes, passionnés et pleinement ancrés dans leur époque. Beaucoup perpétuent une longue tradition familiale mais ont eu à cœur à faire évoluer l’entreprise pour s’adapter aux tendances, aux évolutions du secteur, à la volonté d’imposer une agriculture toujours plus respectueuse de l’environnement.

Et tous ont le souci de mettre en valeur le terroir avec une certaine fierté car Être Corrézien ce n’est pas rien.

Régis Mazabraud et Fabrice Variéras © Radio France

Florent Procris un chef qui a parcouru le monde Copier

Alain Renaudie et ses volailles de la Meuzacoise Copier

JF Freyssinet, les fruits et légumes de La Corrézienne à Uzerche. Copier

Vue de la terrasse - RM

Le Gaec Mestre Laleu à Saint-Ybard n'a pas que des bœufs Copier

La Cidrerie Janty à Condat-sur-Gavaneix Copier

La laiterie de Lilly, du haut de gamme ! Copier