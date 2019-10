Les finalistes de La Meilleure Boulangerie de France, saison 7, sur M6

Durant 9 semaines, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre ont parcouru les routes de France et départagé 90 boulangeries à travers 4 épreuves : la boutique, le produit fétiche, le pain et le défi du jury. On connaît désormais les neuf finalistes, qui vont se départager la semaine du 21 octobre.