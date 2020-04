Les fraises avec le chef étoilé Vincent Arnould du Vieux logis à Trémolat

En même temps que le printemps et les beaux jours, les fraises sont de retour. Afin de savourer cette bonne nouvelle, Vincent Arnould, chef étoilé du Vieux Logis à Trémolat en Dordogne, vous dévoile ses trucs et astuces en cuisine.

Fondantes, sucrées, riches en saveur, les fraises ne manquent pas de qualificatifs. Bonne nouvelle : elles sont de retour pour notre plus grand plaisir. Quelque soit votre variété préférée, il existe de nombreuses façons de les déguster. En verrines, en crumble, sucrée et salée, assaisonnée avec du poivre ou du vinaigre balsamique, pour accompagner du céleri ou du fromage de chèvre frais, la fraise se prête à toutes vos folies !

Si vous aimez croquer à pleines dents dans ce joli fruit, vous pouvez aussi vous lancer dans des recettes plus élaborées. Notre chef invité, Vincent Arnould, vous dévoile quelques une de ses recettes. En cette période de confinement, il partage plein de tutos vidéos sur sa page Facebook, avec des fraises, mais pas que !

La recette du chef Vincent Arnould du Vieux Logis à Trémolat

Parmi les recettes du chef Vincent Arnould, découvrez celle du vacherin à la fraise , "une institution dans notre restaurant" avoue le chef. Dans cette version, il vous propose de le préparer avec du fenouil.

"L'important est de réussir sa meringue" explique le chef. Pour cela, il vous faut :

150g de blancs d’œuf

150g de sucre semoule

150g de sucre glace tamisé

Montez les blancs en neige. Quand ils sont bien montés, rajoutez le sucre semoule et mélangez.

Ensuite, rajoutez 150g de sucre glace pour le croustillant.

Faites de gros dômes de meringue bien propres sur votre plaque recouverte de papier de cuisson et enfournez pendant 1h30 à 70°C soit thermostat 2 ou un peu plus.

Pour faire un dressage façon restaurant, retirez l’intérieur de la meringue une fois sortie du four (voir la technique du chef) et remettez la à sécher pendant 1h30 à 2h au four.

Pour la suite de la recette, suivez la vidéo tuto du chef !

Pour le choix de la variété, Vincent Arnould avoue son penchant pour la mara, mais attention, "elle a une faible tenue dans le temps", il faut donc l'utiliser rapidement.

En cette période de confinement, il est important de soutenir les producteurs de notre territoire. Producteur de fraises à Veyrines de Vergt en Périgord, l’EARL Thomas repose sur une histoire de famille. Installés dans l'une des capitales de la fraise, ils se préparent pour cette nouvelle saison dans un contexte particulier.