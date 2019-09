Les fromages au lait cru de "La Vacherie de Rivet " à Tonnac dans le Tarn

La fromagerie La Vacherie de Rivet, à Tonnac avec Hélène et Thierry Maffre qui élèvent des vaches et fabriquent des fromages fermiers, bios au lait cru.

Tonnac, France

Des vaches, du lait bio et des fromages au lait cru sur la Ferme de Rivet, dans le Tarn à Tonnac. Elle est située à 450 mètres d'altitude, (limite Tarn et Garonne et Aveyron ), entre Cordes sur Ciel et Vaour, dans un paysage boisé. Depuis 1986, Thierry Maffre élève des vaches laitières sur la ferme familiale, et c’est en 2011, lorsque Hélène, sa femme le rejoint, qu’ils créent ensemble leur fromagerie. Depuis leurs vaches dans le pré jusqu'à la fabrication des fromages, autonomie complète pour cette ferme certifiée bio.

Avant la fabrication des fromages, l'élevage des vaches laitières à la ferme de Rivet

Hélène Maffre dans le pré avec ses vaches © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le troupeau de la ferme donne 90 à 100 000 litres de lait par an. Une partie est vendue à une laiterie de Montauban pour du lait infantile, et l'autre partie permet la production de fromages au lait cru sur la ferme, des fromages à pâtes molles, des tomes plus ou moins affinées, du fromage à pâte persillée...

Thierry Maffre fabrique et défend ses fromages au lait cru

Le fromager Thierry Maffre dans son atelier © Radio France - Emmanuelle Wiener

Les fromages de "La vacherie de Rivet" sont vendus directement sur la Ferme (sur rendez vous par téléphone 06 76 13 81 59), vous les trouvez aussi à Albi, dans la région de Cordes sur Ciel , à Gaillac ou Lavaur (pour le Tarn). Il y a aussi des point de vente à Toulouse et sur le site O'méloko. La ferme de Rivet c'est aussi un camping à la ferme sur un terrain de 2 hectares entre prairie et forêt.