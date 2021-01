Les fruits bio du Rouge Gorge à Montauban, des produits de qualité distribués au niveau local

Pommes, poires, kiwis et quelques légumes, voilà ce que produisent Francis et Resmije Larroque au Nord du centre urbain de Montauban, dans les vergers du Rouge Gorge. Une petite exploitation en bio depuis plusieurs décennies et qui cultive le plaisir des fruits qui ont du goût.

Francis Larroque et sa femme Resmije devant une partie de leur verger.

Le Rouge Gorge, c'est un petit verger situé au Nord de la ville de Montauban, niché entre le golf des Aiguillons et la rivière l'Aveyron. Une dizaine d'hectares de pommiers, poiriers, kiwis, et une petite serre avec des légumes. Il y a aussi quelques bâtiments, pour le calibrage des fruits et le stockage dans différentes chambres froides, en fonction de la durée de conservation.

Francis Larroque, le patron des vergers du Rouge Gorge, nous fait découvrir son exploitation. Copier

Des pommes dans une chambre de stockage. © Radio France - A.W.

Francis Larroque travaille en bio depuis les années 1990. Pour conserver ses fruits, il emploie des méthodes naturelles, qui respectent l'évolution naturelle des fruits. Élément essentiel : mettre dans des chambres froides différentes les pommes et poires qui se conservent plus ou moins longtemps, pour éviter que certains fruits fassent mûrir les autres plus rapidement.

Petit cours de conservation des pommes bio, par le patron des vergers du Rouge Gorge. Copier

Francis Larroque dans la pièce où les fruits sont triés et calibrés. Pas de machines : tout est fait à la main. © Radio France - A.W.

Respecter la conservation naturelle des fruits, c'est un des principe de travail de cette exploitation montalbanaise. © Radio France - A.W.

En hiver, une fois la récolte terminée, les équipes du Rouge Gorge s'attèlent au toilettage des arbres fruitiers. L'exploitant nous explique les principes de la taille. Copier

Des employés du Rouge Gorge en pleine taille. © Radio France - A.W.

Le Tarn-et-Garonne est le premier département producteur de pommes en France. "Le verger du Sud-Ouest", comme il est parfois appelé, est une terre ancestrale de production de fruits. Francis Larroque nous détaille les raisons de cette spécialisation.

Le Tarn-et-Garonne et les fruits, c'est une vieille histoire d'amour. Copier

De jeunes poiriers sous une douce lumière hivernale. © Radio France - A.W.