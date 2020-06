Gnocchis de blé ou de maïs

La pâte pour les gnocchis de blé ou de maïs est une pâte à pâte soit 1 œuf pour 100g de farine (une vraie pâte aux œufs !).

Ils peuvent être agrémentés de sauce tomate ou de sauce au fromage ou autre et passés au four ou bien poêlés avec de la matière grasse puis saupoudrés de fromage.

*La farine de maïs n’est pas de la fécule de maïs mais bel et bien de la vraie farine, elle peut être remplacée par de la semoule fine de maïs.

**une fois façonnée en boudin, à l’aide d’un ciseau, couper la pâte en petits carrés de la taille de l’ongle du pouce en faisant tourner le boudin afin que le coup de ciseau ne soit pas toujours dans le même sens et afin de de donner une forme de berlingot aux gnocchis.

Par personne :

100g de farine de blé ou de maïs*

1 œuf battu

½ petite c à c de sel

De la farine pour le plan de travail

Pour la cuisson, 1 c à c de vinaigre

1 p de sel

1 c à c de beurre ou d’huile

Dans un saladier, mélanger ensemble la farine et le sel. Ajouter l’œuf et mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. Fariner le plan de travail. Façonner des boules puis des boudins. Les couper en petits morceaux**, les fariner sur le plan de travail afin qu’ils ne collent pas. Mettre de l’eau dans une casserole + 1 p de sel + le vinaigre. Chauffer jusqu’à ébullition. Plonger les gnocchis 10/10 ou plus selon la surface de la casserole. Dès qu’ils remontent à la surface, les « repêcher » à l’aide d’une écumoire et les déposer dans un plat avec le beurre. Ensuite à chacun de les accommoder selon ses gouts ou de les faire revenir à la poêle.

