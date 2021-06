Les Jardins de l'Opéra de Toulouse ouverts

Je ne fais pas une cuisine Instagram avec uniquement des belles couleurs, je fais une cuisine qui a du goût, qui est franche et claire.

Il a du caractère et il ne triche pas. A l'image de sa cuisine, le chef Stéphane Tournié met beaucoup de cœur et de générosité pour donner du plaisir à ses clients. Entre les voyages et les bons produits locaux, il propose par exemple le foie gras aux huîtres citronnelle gingembre, le carré d'agneau fumé aux herbes de la garrigue, un merlu sauvage dans une soupe de poisson...

Le conseil maison du chef

A la maison, le grand chef toulousain vous conseille de faire "simple et bon". Le poisson avec de l'huile d'olive, de la fleur de sel et au four c'est parfois la meilleure recette avec une purée de pomme de terre et de la truffe rappée.

Des produits d'excellente qualité dans le Sud-Ouest

Du bœuf de l'Aubrac, du bœuf gascon, du veau du Ségala, l'agneau des Pyrénées, le foie gras d'ici, les légumes bios des producteurs locaux, le chef Stéphane Tournié travaille le porc de Bigorre car pour lui "c'est le meilleur cochon du monde" et qu'il se trouve "à deux pas de chez nous". Dans la Vie Gourmande sur France Bleu Occitanie, des étoiles dans les papilles avec à la carte : carpaccio de langoustine, cerviche de dorade, pressé de volaille... Sur Instagram, vous pouvez gagner des menus dégustation pour 2 personnes.

Interview du Chef

1, Place du Capitole, au Grand Hôtel de l'Opéra, le restaurant vous accueille dans un espace chaleureux avec une nouvelle terrasse dans un "esprit salon", vous pouvez grignoter côté comptoir pour un budget de 30€ tout compris. Et avec le nouveau code couleur de la salle on retrouve du bois, du bleu, une ambiance cocooning. 150 000€ d'investissement avec notamment une cave à vins dans la salle. Près de 5000 bouteilles proposées à la clientèle et bientôt des dégustations personnalisées à l'étage des Jardins de l'Opéra.