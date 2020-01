Les jus fruits "Les Sauvages " Arnaud Cabanel à Bourigeole dans l'Aude

Bourigeole, France

Nous sommes dans l’Aude , chez Arnaud Cabanel avec ses jus de fruits “ Les Sauvages”. Ces jus sont faits à partir de diverses variétés de pommes, de poires, de coings . Et la devise d’Arnaud c’est “l’avenir est dans la proximité”. Arnaud est installé depuis 10 ans , à Bourigeole, au hameau de Tournebouche. Il a choisi cette vie en pleine campagne, pour être en accord avec les saisons, la nature et pour être le plus autonome possible. Les Sauvages, une petite production très loin de l'industrie agro-alimentaire. Des goûts et des saveurs uniques, et unique , Arnaud l'est aussi!!!

Arnaud Cabanel et ses jus Les Sauvages Copier

Arnaud Cabanel (jus de fruits Les Sauvages) et Olivier Tardy pour Les jardins de la Haute Vallée © Radio France - Emmanuelle Wiener

Pour presser ses pommes, ses poires ou ses coings, Arnaud Cabanel se rend donc régulièrement aux Jardins de la Haute Vallée à Couiza. Une coopérative qui permet aux paysans de la région de transformer leurs produits végétaux en jus ou en conserves (salées ou sucrées). Pour presser ses pommes, ses poires ou ses coings, Arnaud se rend régulièrement aux Jardins de la Haute Vallée à Couiza. Une coopérative qui permet aux paysans de la région de transformer leurs produits végétaux en jus ou en conserves (salées ou sucrées).

Olivier Tardy est le directeur de cette coopérative ou l'on peut, par exemple transformer en une journée, entre 1 et 4 tonnes de pommes

Olivier Tardy pour les Jardins de la Haute Vallée à Couiza dans l'Aude Copier

"On la joue collectif" aux Jardins de la Haute-Vallée à Couiza © Radio France - Emmanuelle Wiener

Pommes bientôt pressées aux Jardins de la Haute Vallée © Radio France - Emmanuelle Wiener

Un cueilleur de fruits et fabricants de jus avec une démarche dans le respect de la nature: c’est Arnaud Cabanel qui vit dans l’Aude, près de Limoux. Pour ses jus Les Sauvages des bouteilles aux bouchons de différentes couleurs : jaune, blanc, vert, argent, doré ou rouge. Pour chaque couleur des parfums, des arômes différents pour ces jus Les Sauvages.

Dégustation des jus de fruits Les Sauvages Copier

Arnaud Cabanel est intéressé par tout verger abandonné entre l'Aude et l'Ariège, à vendre, à louer ou échanger contre entretien pour essayer de pérenniser, voire développer son activité. Vous pouvez le contacter au 04 68 69 63 39 ou au 07 80 55 44 92