Les légumes bio lacto-fermentés de Manjar Viu, ou le retour d’une ancienne technique de conservation

Mathieu Castant, jeune cuisinier originaire du Lot, a lancé il y a moins d’un an sa petite société de conserves de légumes bio lacto-fermentés. Un procédé naturel qui ne requiert que des bocaux, un peu de sel et de bons légumes.

Mathieu Castant a le sourire. Il vient de réussir une campagne de financement participatif et va pouvoir vivre de son beau projet, la production de légumes bio lacto-fermentés en conserve. Un procédé ancien qu’il a découvert à l’étranger et qui fait mouche dans les épiceries, magasins bio, sur les foires et les marchés.

Cuisinier et entrepreneur, Mathieu Castant nous présente son projet de développement d'activité.

Le créateur de Manjar Viu prépare l'expédition des contreparties pour les donateurs qui ont contribué à sa campagne de financement participatif. © Radio France - A.W.

Pas de colorants ni de conservateurs dans les conserves Manjar Viu : les légumes qu’il produit fermentent naturellement sans contact avec l’air ambiant, dans leur jus, auquel est ajouté un peu de sel et des épices.

Le terme lacto-fermentation nous est peut-être inconnu, mais nous consommons tous les jours sans le savoir des produits qui ont été préparés à l’aide de cette technique : pain au levain, fromage, bière, ou encore saucisson.

Pas besoin d'instruments et d'outils complexes pour faire de la lacto-fermentation.

Les légumes bio, une fois râpés, fermentent dans des jarres pendant une durée de 3 à 6 semaines. © Radio France - A.W.

Mathieu Castant a découvert la technique qu’il emploie pendant ses expériences professionnelles à l’étranger. En dehors des classiques, carottes, choux rouges, radis, betteraves, le jeune cuisinier aime faire des expérimentations, comme cette sauce kiwi-piment.

Mathieu Castant nous décrit sa recette.

Le kimchi, recette coréenne, est l'un des coups de cœur de Mathieu : chou chinois, carotte, ail, radis, gingembre et piment d'Espelette. © Radio France - A.W.

Légumes produits dans le Lot et en Tarn-et-Garonne, réseau de distribution dans les magasins, épiceries bio, foires et marchés de la région : Mathieu Castant revendique un ancrage local pour sa petite société, Manjar Viu, qui veut dire « manger vivant » en occitan.