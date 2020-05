Les Madeleines au miel du chef Julien Binz.

Avec cette recette de madeleines, on se replonge dans notre enfance, pour se souvenir des moments passés avec sa grand-mère à déguster ces petites bouchées de bonheur. Je me suis inspirée de la recette d’un chef étoilé, Julien Binz qui, avec sa compagne Sandrine Kauffer nous régale toute l’année dans leur restaurant éponyme à Ammerschwihr dans le Haut-Rhin

Sa recette est vraiment enfantine, on va réaliser 40 madeleines et on va les faire au miel

On va tout d’abord dissoudre 75 g de miel dans du lait tiède. Ensuite on va réaliser un beurre noisette, pour cela faire fondre du beurre dans un récipient relativement large sur un feu régulier. Dès que le beurre arrête de mousser, il se met à chanter, oui, oui,. Lorsque le beurre prend une couleur châtain claire et dégage une odeur de noisette, on verse le beurre au travers d'une petite passoire dans un récipient froid pour stopper la cuisson et voila vous avez votre beurre noisette

On mélange 500 g de farine et 25 g de levure chimique

On blanchit 6 œufs avec 325g de sucre, c’est-à-dire qu’on fouette énergiquement ce mélange jusqu'à ce qu’il devienne crémeux, mousseux et clair

On va y ajouter le mélange lait-miel, la farine et la levure chimique et enfin le beurre noisette

Préchauffer le four à 210° thermostat 7, on beurre les moules à madeleine et on les remplit à moitié.

On enfourne et on cuit environ 10 min.

dès la sortie du four, mettez vos madeleines en boite hermétique, ainsi elles resteront bien moelleuses

